Emniyet metruk binaları denetledi

Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği tarafından hazırlanan ‘Geçmişin İzleri’ isimli örnek proje Asayiş, Narkotik, Trafik Denetleme, İlçe Devriye Ekipleri ve Zabıta personellerinin katılımıyla Gebze ilçesinde devam edildi. Önceki akşam saat 21:00 ile 23:00 suları arasında gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 8 metruk bina kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Ayrıca her bir metruk bina için gerekli fotoğraflama ve tespitler yapılarak gerekli tedbirlerin alınması için ilgili kurumlara bildirimlerde bulunuldu. Selin BECER