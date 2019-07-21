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Otostopla dünyayı dolaşıyorlar

-Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 2 genç, otostopla dünyayı geziyor.
Otostopla dünyayı dolaşıyorlar mask
Otostopla dünyayı dolaşıyorlar mask
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Karamürsel'de yaşayan 2 genç, otostopla dünyayı dolaşıyorlar. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu Alican Güç ve Bolu Mengen Aşçılık Lisesi mezunu Orkun Çetin, tüm kariyerlerini geride bırakarak çocukluk hayallerinin peşine düştü.  Sadece sırt çantaları ve çadırları ile yola çıkan gençler, ilk olarak Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitti. Otostopla seyahat eden gençler, gittikleri yerlerde farklı kültürleri keşfetmekle kalmayıp, Türk kültürünü de tanıtıyorlar. Gençler, Uruguay'ın Melo şehrinde, devlete bağlı yüksek okulun gastronomi bölümü öğrencilerine Türk tarihi ve Türk mutfağı hakkında sunum ve workshop gerçekleştirdi. Dünya turunun dördüncü ayında, paraları tükenmeye başlayan gençler, son imkanlarıyla un helvası yaparak Uruguay pazarlarında satmaya başladı.

Bugün 13:48 TSİ AA Kocaeli- Yaşam

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