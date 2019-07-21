Hürriyet’ten damat adaylarına müjde

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, durumu olmayan evlenecek çiftlere yeni yuva kurarken maddi ve manevi olarak destek vermeye devam ediyor. Hürriyet, İzmit esnafının da desteği ile damat adaylarına 15 adet damatlık hediye edecek. İhtiyacı olan damat adayları hediye damatlıklar için İzmit Belediyesi’ne gelerek başvuruda bulunacak.

SENEYE DAHA FAZLA DAMATLIK

İnönü Caddesi’nde bulunan Wessi Mens Wear’ın sahibi Ufuk Arslan, “ Biz esnaf olarak durumu olmayan insanlara İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet aracılığıyla yardım etmek istedik. Durumu olmayan arkadaşlar İzmit Belediyesi aracılığı ile bize ulaşsın, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Umarım bu sezon iyi gider ve seneye daha fazla damatlık hediye ederiz” dedi.

GÜZEL BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Yardımlarından dolayı esnafa teşekkür eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Esnafımıza bu güzel düşüncesi için teşekkür ediyorum. Düğün sezonundayız. Maddi durumu olmayan gençlerin damatlık ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olacağız. Esnafın dayanışma içinde olması güzel bir davranış. Güzel bir sosyal sorumluluk projesi. Birbirimize yardım etmek çok önemli. Hizmetin, insanın ve vicdanın siyasi partisi olmaz” diye konuştu. Selin BECER