Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:21 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:48 TSİ

9 yaşındaki Suriyeli, kardeşi ile aynı kaderi yaşadı

Körfez'de denizde dalgalara kapılarak kaybolan boğulan 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Küçük çocuğun 1 kardeşinin daha boğularak öldüğü öğrenildi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, denizde boğulan 9 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde dün iskeleden denize girdikten sonra suda kaybolan, deniz polisi ile dalgıç ekiplerince yaklaşık 4 saat sonra kıyıdan 100 metre açıkta cesedine ulaşılan Abdülhadi Elali'nin cenazesi, yakınlarınca Körfez Asri Mezarlık morgundan alınarak, Kuzey Mahallesi Yeşil Camisi'ne getirildi. Burada baba Rıdvan Elali ve akrabaları, taziyeleri kabul etti. Abdülhadi Elali'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Oğlum doktor olmak istiyordu"

Baba Rıdvan Elali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 çocuğundan birisinin daha önce Suriye'de trafik kazasında, bir çocuğunun da yine nehirde boğulduğunu söyledi. Abdülhadi'nin de boğularak hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Elali, "Normalde bana parka gideceklerini söylemişlerdi ama denize gitmişler. Çocuklarımı Suriye'de savaştan korumak için Türkiye'ye getirmiştim. Oğlum doktor olmak istiyordu." diye konuştu.

Olay

Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde dün iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhadi (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başlamış, durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu kıyıya çıkarmıştı. Bu sırada gözden kaybolan Abdülhadi Elali'nin cesedine ise deniz polisi ile dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaklaşık 4 saat sonra kıyıdan 100 metre açıkta ulaşılmıştı.

Bugün 14:21 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Kocaeli'de korsana geçit yok mask
Kocaeli'de korsana geçit yok
Ebru, silahlı kavgada öldürüldü mask
Ebru, silahlı kavgada öldürüldü
Batuhan Coşkundeniz’in acı günü! mask
Batuhan Coşkundeniz’in acı günü!
Gece bekçisi, görev yerinde ölü bulundu! mask
Gece bekçisi, görev yerinde ölü bulundu!
Bunalım geçirdi, kendini astı mask
Bunalım geçirdi, kendini astı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen... mask
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...

GALERİ

Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL