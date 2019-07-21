9 yaşındaki Suriyeli, kardeşi ile aynı kaderi yaşadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, denizde boğulan 9 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde dün iskeleden denize girdikten sonra suda kaybolan, deniz polisi ile dalgıç ekiplerince yaklaşık 4 saat sonra kıyıdan 100 metre açıkta cesedine ulaşılan Abdülhadi Elali'nin cenazesi, yakınlarınca Körfez Asri Mezarlık morgundan alınarak, Kuzey Mahallesi Yeşil Camisi'ne getirildi. Burada baba Rıdvan Elali ve akrabaları, taziyeleri kabul etti. Abdülhadi Elali'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Oğlum doktor olmak istiyordu"

Baba Rıdvan Elali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 çocuğundan birisinin daha önce Suriye'de trafik kazasında, bir çocuğunun da yine nehirde boğulduğunu söyledi. Abdülhadi'nin de boğularak hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Elali, "Normalde bana parka gideceklerini söylemişlerdi ama denize gitmişler. Çocuklarımı Suriye'de savaştan korumak için Türkiye'ye getirmiştim. Oğlum doktor olmak istiyordu." diye konuştu.

Olay

Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde dün iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhadi (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başlamış, durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu kıyıya çıkarmıştı. Bu sırada gözden kaybolan Abdülhadi Elali'nin cesedine ise deniz polisi ile dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaklaşık 4 saat sonra kıyıdan 100 metre açıkta ulaşılmıştı.