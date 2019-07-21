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Minik ayaklar eğlenceye doydu

Elif Tokal’ın sahibi olduğu Körfez Minik Ayaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin öğrencileri, 4 gün doğada vakit geçirerek, hem öğrendi, hem de bol bol eğlendi.
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Körfez Fatih Mahallesi Şenlik Sokakta faaliyet gösteren Minik Ayaklar Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim gören öğrenciler, yaz etkinlikleri kapsamında 4 günlerini ormanda geçirdi. Ayrıca her cuma günleri parti yapan minikler, öğrenmenin yanında eğlenmeyi de ihmal etmiyor. Etkinlikler hakkında açıklama yapan kurum yetkilileri, “Yaz okulumuzun temel amacı çocuklarımızın bedensel ve ruhsal yönlerden gelişimlerini sağlamaktır. Bunu sağlarken zamanı en iyi şekilde kullanarak eğlenceli ve eğitici aktivitelerden yararlanıyoruz.  Doğada kalmanın ve doğada aktivite yapmanın çocukların gelişimini olumlu yönde etkilediğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:40 TSİ - Eğitim

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