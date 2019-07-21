Uçar, ziyaretçilerini ağırlıyor

Kentimizin sevilen simalarından yazar Müge Uçar, yeni açtığı iş yerinde ziyaretçilerini ağıramaya devam ediyor. Her gün birçok seveninin kendisine ziyarete geldiğini belirten Uçar, ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduğunu, vatandaşlara hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Böyle bir işletmeyi kent ekonomisine kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Uçar, tüm Kocaeli halkını böreklerin tadına bakmaya davet etti.