Kentimizin sevilen simalarından yazar Müge Uçar, yeni açtığı iş yerinde ziyaretçilerini ağıramaya devam ediyor. Her gün birçok seveninin kendisine ziyarete geldiğini belirten Uçar, ziyaretlerden dolayı memnuniyet duyduğunu, vatandaşlara hizmet için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Böyle bir işletmeyi kent ekonomisine kazandırmaktan dolayı gurur duyduklarını belirten Uçar, tüm Kocaeli halkını böreklerin tadına bakmaya davet etti.
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Uçar, ziyaretçilerini ağırlıyor
Kısa bir süre önce iş hayatına adım atarak Devr-i Börek isimli bir işletme açan Müge Uçar, hayırlı olsuna gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz