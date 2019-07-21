Bilgievleri, öğrencilerin zekasını ölçüyor

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri, Akıl ve Zekâ Projesi’yle bir yıl boyunca teste tabi tuttuğu 993 öğrencinin zekâ gelişimlerini takip eden uygulama hayata geçirdi. Proje sayesinde öğrencilerin beceri seviyeleri, hangi noktalarda başarılı olma olasılığı gibi verilere ulaşılabiliyor.



ÖZEL SINIFLAR

Belirlenen kutu oyunlar, videolar ve fasiküller eşliğinde gerçekleşen uygulamalarla öğrencilerin seviyeleri ölçülüyor. Dönem başında yaklaşık 5 bin öğrencinin başvurduğu uygulama için yapılan seçme sınavlarında başarı sağlayan yaklaşık bin öğrenci uygulamalarda yer almaya hak kazandı. Buna göre 12 kişilik özel sınıflar oluşturularak dönem boyunca belirlenen uygulamalar yapıldı.

AİLELER MEMNUN

Projeden çok memnun olduklarını belirten aileler, yapılan uygulamalar sayesinde çocuklarının hem eğlendiğini hem kendi gelişimlerinden haberdar olduklarını söyledi. Ayrıca öğrenciler ve velileri dönem sonu uygulama sonuçları ve genele dair değerlendirme raporlarını rehber öğretmenlerinden aldılar.