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İlmekler ‘Sevgi’ için atıldı

Büyükşehir Belediyesi “Kocaeli Anne Şehir” projesine katılan Kocaelili anneler, Çayırova sevgi evlerinde kalan çocuklar ile oyuncak ördü.
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Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kocaelili annelere hizmet verdiği ödüllü projesi “Kocaeli Anne Şehir” projesi Kocaelili anneleri sosyal projeler ile hayata bağlıyor. Kadın ve Aile Şube Müdürlüğünce sürdürülen “Kocaeli Anne Şehir” projesi kapsamında Gebze Köşklüçeşme Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi’nden 30 kadın ördükleri 55 adet amigurumi (Japon örgü sanatı ile örülen oyuncak) oyuncakları Çayırova sevgi evlerinde kalan çocuklara hediye etti.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

Çayırova Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar için Kocaelili anneler önemli bir sürpriz hazırladı. Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte, anneler önce sevgi evinde kalan çocuklar için hazırladıkları yiyecek ve içeceklerle çocuklara ziyafet çektirdi. Yemeğin ardından Kocaelili anneler, yaptıkları oyuncakları çocuklara hediye etti. Yaptıkları oyuncakları çocuklara ulaştırmanın sevincini yaşayan anneler, çocuklarla bol bol vakit geçirip güzel anılar ile evlerden ayrıldı.

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