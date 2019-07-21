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Seymen: Nihat ağabeyimiz görevini hakkı ile yapar

AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörlüğü’ne atanan Nihat Abiş’in görevini en iyi şekilde icra edeceğini söyledi.
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AKP Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın Gölcük, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe’de koordinatör olarak görevlendirdiği Nihat Abiş’in görevini en iyi şekilde yerine getireceğine inancının tam olduğunu açıkladı. Başkan Seymen ayrıcai İlimizin 3 bölgeye ayrılarak, koordinatörlerin verilmesiyle daha hızlı hizmetin verileceğini söyledi.

“HİZMET DAHA HIZLI OLACAK”

Konu hakkında açıklamalarını sürdüren Seymen, ‘Gündemde 3 bölgeye atanan koordinatörler var. Nihat abimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Nihat Abiş abimiz Gölcük, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe bölgelerinde görev yapacak. Nihat abimiz görevini en iyi şekilde yapacaktır. Koordinatörlerimiz sayesinde hizmetlerimiz daha hızlı yerine getirilecek. Bence gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız içinde çok iyi olacak” dedi.

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