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Başkan Turan, muhtarları dinledi

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, ilçedeki gelişmeleri ve talepleri dinledi.
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Kandıra Belediye Başkanı Adnan  Turan, ilçede görev yapan muhtarla bir araya gelerek, talepleri dinledi. Kandıra Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcı Mustafa Dursun, birim müdürleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Kandıra Şube Başkanı Mustafa Satılmış ve çok sayıda mahalle muhtarları katıldı. Muhtar taleplerine önem verdiklerini ve bu tür toplantıların devam edeceğini belirten başkan Turan, “Halkımıza hizmet ederken bizlere yol arkadaşlığı yapan mahalle muhtarlarımızla ilçemizde hayata geçen ve hayata geçecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

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