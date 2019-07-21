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Sezer: Kıbrıs Harekatı’nın önemi büyük

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.yıl dönümünde, Kıbrıs gazisi ve Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan ve gazilerle bir araya geldi.
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Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ülke tarihimizin en önemli harekatlarından biri olan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.yıl dönümünde, Kıbrıs Harekatı’nda yer alan Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette Kıbrıs Harekatı’nın önemine değinen başkan Sezer, “Siz gazilerimiz milletimizin en değerli hazinelerisiniz. Bizim de kalbimiz her zaman sizinle. Bildiğiniz üzere ziyaretimizin nedeni sizin bizzat savaşın içinde yer aldığınız Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45.yıldönümüdür. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ülkemiz açısından önemi büyüktür” dedi.

“BİRLİKTELİĞİN MİMARI”

Dernek Başkanı Mehmet Arslan ise, başkan Ali Yıldırım Sezer’in daima yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanımıza anlamlı ziyaretinden dolayı teşekkür ediyroruz, Gölcük’te örnek bir birliktelik var. Bunun mimarı da Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’dir. Bizleri hiçbir koşulda yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

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