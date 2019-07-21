Başkan Aygün’den özel harekatçılara ziyaret

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü ve Özel Harekat Polislerini ziyaret etti. Başkan Aygün’ün Derince’de yer alan Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Şirin, Kemal Bayraktar, Adnan Pala, Ayşe Mamat, Meclis Üyeleri İbrahim Eren ve Ayhan Aksoy ile belediye daire müdürleri de hazır bulundu.

GÜVENLIK GÜÇLERINE TEŞEKKÜR

Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü ve polislerle birlikte öğle yemeği yiyerek sohbet eden Başkan Aygün, “Halkımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. Rabbim, yar ve yardımcıları olsun inşallah” dedi. Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü de ziyaretinden dolayı Başkan Aygün ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.