Söğüt: Kültürel çeşitlilik zenginliğimizdir

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esentepe Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret ederek, talep ve önerileri dinledi. Esentepe’nin kendi için ayrı bir önemi olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Esentepe kültürel zenginliğimizin en güzel örnek teşkil ettiği mahallelerden biri. Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin yansımasını görebiliyorum” dedi.



“ESNAFIMIZ BİZİM KALBİMİZ”

Esnaflarla sohbetinde de, “Şehrimiz menfaatlerine fayda sağlayan, Körfez’e aidiyet duygusuyla hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyorum” diyen Başkan Şener Söğüt, “Esnafımız, Körfez'de bizim canımız, kalbimiz” ifadelerini kullandı. Esnaf ziyaretleri sırasında Başkan Söğüt’e AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna da eşlik etti.