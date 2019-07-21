Denlikol: Gölcük kültürüne önemli katkımız var

Gölcük Eskişehirliler Derneği Başkanı Bülent Denlikol, Gölcük’e Eskişehir kültürünü iyi şekilde yansıttıklarını belirterek, “Derneğimiz, ilçemizde kurulduğu günden bu yana hem Eskişehir kültürünü ilçemizde yaşatıyor hem de Gölcük’e kültürel ve sosyal anlamda katkılar sunmaya çalışıyor. Bizler de yaşadığımız ilçe olan Gölcük için elimizden geldiğince önemli projelere imza atarak bu kente katkı sunmak amacındayız”dedi.