Vali Aksoy, milli eğitim müdürleri ile buluştu

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eğitimdeki gelişmeleri ve geride kalan eğitim yılını değerlendirmek üzere ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi. Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri katıldı.



“EĞİTİMDE DURUMUMUZU DEĞERLENDİRDİK”

Toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunan Vali Hüseyin Aksoy, “Milli eğitimdeki son durumumuzu gözden geçirmek üzere bu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitimde başladığımız çalışmalar, yürütülen projeler ve bu projelerde hangi aşamalardayız bunları gözden geçirmek, eksikliklerimiz varsa yeni eğitim öğretim yılında bunları tamamlamak adına yapılacak çalışmaları konuşmak üzere bir aradayız” dedi. Aksoy’un konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, eğitim alanındaki çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.