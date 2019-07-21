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Üstüner: 6 kıtada görevdeyiz

Göreve geldikten sonra çalışmalara hızlı şekilde başlayan İnsani Yardım Vakfı Gölcük Temsilcisi Hasan Üstüner, “Kurban bayramında İHH olarak 6 kıtadayız” dedi.
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İHH Gölcük Temsilcisi Dinçer Koç’un yerinen gelen ve göreve başladıktan sonra, Burhanettin Çalgan, Abdurrezzak Tuncer ve İsmail Bayraklı’dan oluşan yönetimi ile çalışmalarına hızlı şekilde başlayan İnsani Yardım Vakfı Gölcük Temsilcisi Hasan Üstüner, yaklaşan kurban bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. İHH’nın bayramda da aktif şekilde çalışmauya devam edeceğini belirten Üstüner, “İlçemizde yardıma muhtaç insanlarımıza, ailelerimize rutin yardımlarımız devam ediyor. Şu anda aylık olarak sürekli yardım ettiğimiz ailelerimiz var. Biz İnsani Yardım Vakfı olarak kurbanda 6 kıtadayız. Bulunduğumuz kıtalar Afrika, Balkanlar, Asya, Ortadoğu, Orta Asya, Kafkasya ve Amerika. Buralardaki yardıma muhtaç insanların yanındayız” ifadelerini kullandı.

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