Üstünsalih: Kocaeli, sanayi ve ticaretin başkentlerinden biridir

VakıfBank “milli ekonominin yanındaki güç olma” misyonuyla hayata geçirdiği “Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları” kapsamında Kocaeli’nde bir dizi ziyarette bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Bu buluşmalar ile reel sektörün öncelik ve ihtiyaçlarını yerinde duyarak buna uygun finansal çözümler geliştirmeyi hedefliyor, güçlü Türkiye hedefimize adım adım ilerliyoruz” dedi.

VALİ VE BAŞKANA ZİYARET

Güçlü Türkiye’nin lider bankası vizyonuyla çalışmalarını sürdüren VakıfBank, ‘Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları” kapsamında son olarak Kocaeli’ne ziyarette bulundu. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Genel Müdür Yardımcıları, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret ederek, şehirdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

ANADOLU’YU GEZİYORLAR

“Hedef Tek, Güçlü Gelecek Buluşmaları” ile her zaman ve her durumda Türkiye’nin ve milli ekonominin yanındaki güç olmaktan mutluluk duyduklarını belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Hedefimiz tek ve güçlü bir Türkiye. Bizim Türkiye bilançosu için çalışmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla adım adım Anadolu’yu gezerek iş dünyasının ve diğer tüm paydaşlarımızın ihtiyaçlarını kendilerinden dinliyoruz. Özellikle KOBİ’lerimiz, değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, istihdam yaratmaları ve yeni iş alanları açılmasındaki katkılarıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında büyük önem taşıyor. Biz de onların ihtiyaçlarını yakından takip ederek gerek finansal destek gerekse finansal danışmanlık ile yanlarındaki güç olmaya çalışıyoruz” dedi.

KOCAELİ’YE ÖVGÜ

Kocaeli’nin ekonomisi ile Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu belirten Üstünsalih, sözlerine şöyle sonlandırdı: “Kocaeli, Türkiye ekonomisine en çok katkı sunan illerden biri. Bugün Türkiye'nin 100 büyük sanayi kuruluşunun yüzde 26’sı, en büyük 500 firmanın ise 82’si bu ilde faaliyet gösteriyor. Türkiye’nin metropol şehirleri için yapılan ‘Turkey Metropol 30’ araştırmasına göre, 16 milyar 44 milyon dolarlık marka değeri ile Kocaeli Türkiye’nin en güçlü 9’uncu büyükşehri oldu. Biz de VakıfBank olarak bu büyük ve değerli ekonomiyi desteklemekten, Kocaeli’nin yanındaki güç olmaktan mutluyuz.”