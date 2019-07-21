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Bugün 15:07 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:23 TSİ

Emeklilikte eksik prime formül

Yurt dışında çalışanlar belli şartlarda bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Yine kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmış olmasalar bile borçlanabiliyor.
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Çalışanların çoğu bir iş yerine girdiğinde aylarca deneme süresi gerekçesiyle sigortası yapılmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre; çalışanların yüzde 34.2’si kayıtdışı. Yani kabaca 10 milyon kişi sigortasız çalışıyor. Sigortasız çalışılan sürede, işveren SGK’ya işe giriş bildirgesi vermemiş oluyor. Dolayısıyla prim yatmıyor veya eksik yatıyor. Maaş yüksek olduğu halde asgari ücret üzerinden yatan primler de var.

5 YILLIK SÜRE

Yatmayan sigorta primleri çalışanların geleceğinden alıp götürüyor. Yasa, primi eksik yatanlara da hiç yatırılmayanlara da mahkemelerde ‘hizmet tespit davası’ açma hakkı tanıyor. Bu yolla dava açan binlerce kişi emekliliğini öne çekti. İşçi, sigortasız çalışarak geçirdiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıl içerisinde hizmet tespit davası açabilir. Eğer işçi ölmüşse, hak sahipleri de dava açma hakkına sahip. Bu durum özellikle dul ve yetim maaşı almayı sağlıyor.

Bugün 15:07 TSİ - Ekonomi

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