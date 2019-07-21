"Satın alma gücüne göre 13. büyüğüz"

Uzun yıllar süren bankacılık kariyerinin ardından kendi şirketini kuran ekonomist Zeki Akıllıoğlu, önümüzdeki süreçte satın alma gücü paritesi verilerinin dünyada çok daha ön planda olacağını söyledi. Akıllıoğlu, ülke ekonomilerinin yarattığı katma değere göre hesaplanan nominal gayrisafi yurtiçi hasıla hesabında yine Dünya Bankası son açıklanan 2018 verilerine göre Türkiye’nin 766 milyar dolar büyüklüğünde bir ekonomi ve kişi başı milli gelirinin 9 bin 311 dolar seviyesinde olduğunu hatırlattı.

MALA ERİŞİM

Omni Finansal Danışmanlık ve Gayrimenkul Yatırımları Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Akıllıoğlu, dünyanın her ülkesinde her mala erişimin mümkün olduğu günümüzde makro verileri satın alma gücü paritesine (SAGP) göre hesaplamanın daha doğru olduğunu söyledi. Dünya Bankası’nın da bu yöntemi kullandığını dile getiren Zeki Akıllıoğlu, “Bu verilerle Türkiye dünyada 13’üncü büyük ekonomi, gayrisafi yurtiçi hasılası 2.3 trilyon dolar, kişi başı milli geliri ise 28 bin 815 dolar” dedi