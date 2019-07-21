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Sakarya'da silahlı kavga : 2 yaralı

Sakarya Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Kanlıçay Mahallesi'nde, iddiaya göre, arazi sınırı meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba ile oğlu olduğu öğrenilen R.Ç ve Ş.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Yaralılar,112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bugün 15:27 TSİ AA Sakarya- Asayiş

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Yorumlar

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Amele - Allah(c.c) 'ın emanet olarak bizlere sunduğu mallar için insanlar birbirini yiyiyor.emaneti ben alaçam, koruyacağım diyemi ? acaba,yoksa maddi hırsmı.dünya malı dünyada kalır.iman sahibi olanlar için ,malda yalan ,mülkte yalan,gel birazda sen oyalan.ayet derki;O biriktirdiğiniz altınları böğrünüze yapıştıracağız.NOKTA.bu ayeti okuyupta,bilipte vay o altın ve benzerlerini biriktirenlerin haline.

Yanıtla . 0Beğen 21 Temmuz 16:26

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