Sakarya'da silahlı kavga : 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kanlıçay Mahallesi'nde, iddiaya göre, arazi sınırı meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba ile oğlu olduğu öğrenilen R.Ç ve Ş.Ç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Yaralılar,112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.