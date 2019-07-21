Genç sağlıkçı ölü bulundu!

Alınan bilgilere göre, olay Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Konutları 3. Etap'ta meydana geldi. Psikiyatrist Sinan Ergüney ile evli olan epilepsi hastası 26 yaşındaki Burcu Ergüney evinde yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen ve genç yaşta hayata gözlerini yuman Burcu Ergüney’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Burcu Ergüney’in cenazesi bugün ikindi namazını vaktinde memleketi Samsun’da toprağa verilecek.