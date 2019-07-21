Alınan bilgilere göre, olay Körfez ilçesinde bulunan Körfezkent Konutları 3. Etap'ta meydana geldi. Psikiyatrist Sinan Ergüney ile evli olan epilepsi hastası 26 yaşındaki Burcu Ergüney evinde yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen ve genç yaşta hayata gözlerini yuman Burcu Ergüney’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Burcu Ergüney’in cenazesi bugün ikindi namazını vaktinde memleketi Samsun’da toprağa verilecek.
Bugün 15:43 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:25 TSİ
Genç sağlıkçı ölü bulundu!
Körfez ilçesi Körfezkent Konutları 3. Etap'ta ikamet eden ve epilepsi hastası olduğu belirtilen kadın evinde ölü bulundu.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz