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Süleyman Azıtepe’den yeni sergi

Gölcük’ün sevilen sanatçıları arasında yer alan Süleyman Azıtepe, . Kişisel Yağlı Boya Sergisi’ni sanatseverlerine beğenisine sundu.
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Gölcük’ün sevilen sanatçılarından, Ressam Süleyman Azıtepe 5. Kişisel Yağlı Boya Sergisi’ni de bir önceki sergilerinde olduğu gibi sokakta açtı. Adnan Menderes İş Merkezi’nde gerçekleşen açılışa, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Muhtarlar Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Bilge Saral, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, GÖLASDER Derneği Başkanı Naim Gürel başta olmak üzere birçok davetli katıldı. Başkan Yardımcısı Kaba ve davetliler sergiyi başarılı bulduklarını aktardı.

SEZER’E TEŞEKKÜR

Sergiye katılarak, kendisini mutlu gününde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini belirten Süleyman Azıtepe, “Resimlerimde daha çok portre, manzara, sosyal konular ve Değirmendere ile Gölcük’ün eski hallerinin yağlı boya çalışmalarını yaptım.  Bu zamana kadar yaptığım eserlerden oluşan 5.kişisel sergimi burada açma imkanı buldum. Bana bu imkanı verdiği için de Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer’e teşekkürlerimi iletiyorum. Sergime katılan herkese de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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