Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:04 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:06 TSİ

Gölcük’te Mehmet Erdem rüzgarı esecek

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, 28 Temmuz’da Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Gölcüklülerle buluşacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivali 28 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak konserlerle gerçekleştirilecek. Uzun bir aradan sonra tekrar yapılacak festivalde Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem de sahne alacak. Büyük ilginin olması beklenen konserde ayrıca Gölcük’ün yetiştirdiği önemli seslerden biri olan Melih Kahveci de en güzel şarkılarını Gölcük ve Kocaeli halkı için seslendirecek. Saat 20.00’da başlayacak festivalin Kocaeli genelinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

SEZER’DEN DAVET VAR

Başta Kocaeli olmak üzere, civar illerdeki vatandaşları da festivale beklediklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Söz verdiğimiz gibi Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivalini 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yönde yoğun talepler almıştık bu talepler karşılığında festivali yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde geniş kesim tarafından sevilen sanatçı Mehmet Erdem ile ilçemizin önemli sesi Melih Kahveci festival kapsamında sahne alacak. Ben vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyor, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Bugün 16:04 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
3 mahallede su kesintisi yaşanacak mask
3 mahallede su kesintisi yaşanacak
Yahya Kaptan'da tramvay protestosu mask
Yahya Kaptan'da tramvay protestosu
Otostopla dünyayı dolaşıyorlar mask
Otostopla dünyayı dolaşıyorlar
Ereğli’nin değerleri tanıtıldı mask
Ereğli’nin değerleri tanıtıldı
Uçar, ziyaretçilerini ağırlıyor mask
Uçar, ziyaretçilerini ağırlıyor
Gazeteci Asım Yağız, İzmit Belediyesinden emekli oldu mask
Gazeteci Asım Yağız, İzmit Belediyesinden emekli oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü mask
Gurbetçi genç, İzmit'te öldü
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen... mask
İzmit Belediyesi'nde atama! Süleyman Şen...
Yazlık Ilıca kiraya verilecek mask
Yazlık Ilıca kiraya verilecek

GALERİ

Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı mask
Kamyon ile banka aracı çarpıştı: 3 yaralı
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0 mask
Kocaelispor: 4 Avrupa'nın Yıldızları: 0
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL