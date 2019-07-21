Gölcük’te Mehmet Erdem rüzgarı esecek

Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivali 28 Temmuz 2019 Pazar günü yapılacak konserlerle gerçekleştirilecek. Uzun bir aradan sonra tekrar yapılacak festivalde Ünlü Sanatçı Mehmet Erdem de sahne alacak. Büyük ilginin olması beklenen konserde ayrıca Gölcük’ün yetiştirdiği önemli seslerden biri olan Melih Kahveci de en güzel şarkılarını Gölcük ve Kocaeli halkı için seslendirecek. Saat 20.00’da başlayacak festivalin Kocaeli genelinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.



SEZER’DEN DAVET VAR

Başta Kocaeli olmak üzere, civar illerdeki vatandaşları da festivale beklediklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Söz verdiğimiz gibi Değirmendere Fındık, Kültür ve Sanat Festivalini 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceğiz. Halkımızdan bu yönde yoğun talepler almıştık bu talepler karşılığında festivali yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde geniş kesim tarafından sevilen sanatçı Mehmet Erdem ile ilçemizin önemli sesi Melih Kahveci festival kapsamında sahne alacak. Ben vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyor, şimdiden iyi eğlenceler diliyorum” dedi.