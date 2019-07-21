Meral Yolcu’ya duygulu veda partisi

24 yıl Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Meral Türedi Yolcu, uzun yıllar süren çalışma hayatını geride bırakarak, emekli oldu. Yolcu’yu başta, 24 yıllık arkadaşı Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih olmak üzere, diğer çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı. Yolcu için düzenlenen veda organizasyonu duygulu anlara sahne oldu.

HEDİYE VERİLDİ

Yolcu’ya veda hediyesinin takdim eden 24 yıllık dostu Zehra Coşkun Salih, “1994 yılında Körfez 3 No'lu Sağlık Ocağında birlikte çalışmaya başladık. Daha sonra Körfez Devlet Hastanesi, akabinde Körfez Ağıt ve Diş Sağlığı merkezinde olmak üzere 24 yıl birlikteliğimiz olan Meral Yolcu arkadaşıma yeni hayatında mutluluklar diliyorum. Kendisi iyi bir dost, iyi bir arkadaştır” ifadelerini kullandı. Meral Türedi Yolcu ise arkadaşlarından ayrılmanın hüznü içinde olduğunu, bu özel günde kendisi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.