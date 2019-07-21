Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Karabulut ile ev hanımı Yurdagül Karabulut'un oğulları Hakan Karabulut, aslan Siirtli olan fakat Şanlıurfa’da ikamet eden Beşire-Memduh Yıldız çiftinin kızları Elif ile dünyaevine girdi. Körfez’de bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine, iki ailenin sevenlerinin yanı sıra, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün eğlencesi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Karabulut ailesi, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
Urfa’dan Derince’ye gelin geldi
Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Karabulut oğlu Hakan Karabulut, Şanlıurfa’da yaşayan Elif Yıldız ile dünyaevine girdi.
Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Karabulut ile ev hanımı Yurdagül Karabulut'un oğulları Hakan Karabulut, aslan Siirtli olan fakat Şanlıurfa’da ikamet eden Beşire-Memduh Yıldız çiftinin kızları Elif ile dünyaevine girdi. Körfez’de bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine, iki ailenin sevenlerinin yanı sıra, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün eğlencesi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Karabulut ailesi, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz