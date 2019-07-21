Urfa’dan Derince’ye gelin geldi

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Karabulut ile ev hanımı Yurdagül Karabulut'un oğulları Hakan Karabulut, aslan Siirtli olan fakat Şanlıurfa’da ikamet eden Beşire-Memduh Yıldız çiftinin kızları Elif ile dünyaevine girdi. Körfez’de bulunan özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen düğün törenine, iki ailenin sevenlerinin yanı sıra, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Düğün eğlencesi, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, Karabulut ailesi, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

