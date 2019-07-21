Kocaelispor, ikinci hazırlık maçında Süper Lig ekibi Beşiktaş ile hazırlık maçında karşılaştı. Maç saat 18.30'da başladı.
DAKİKALAR:
0' Maç başladı.
Dk. 5: Beşiktaş’ta Dorukhan’ın şutu Güven’den sekti auta çıktı
GOOL!
Dk. 9: Gökdeniz ile Kocaelispor 1-0 öne geçti. Mert’in pasında Gökdeniz savunma arkasına koşu yaptı. Kaleci Karius’tan önce topa dokundu ve topu ağlara gönderdi.
Dk. 14: Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı topla ceza sahasına sokulan Adem Layiç pasında queresma nın şutu kaleci Volkan’da kaldı.
GOL!
Dk .24: 1-1. Beşiktaş Quaresma'nın golüyle beraberliği sağladı. Portekizli futbolcu ceza sahası ve sol çaprazından kaleye şut gönderdi. Top sol köşeden filelerimizle buluştu.
Dk. 30: İlk yarım saat geride kaldı. Skor 1-1 olduktan sonra iki takımda net sayılabilecek bir pozisyon bulamadı.
GOL!
Dk. 33: Beşiktaş 2-1 öne geçti. Beşiktaş’ta Quaresma'nın ortasında Roco’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Dk. 35: Quaresma'nın serbest vuruşumda Volkan topu son anda kornere gönderdi.
Dk. 45: İlk yarı 2-1 bitti.
Dk. 46: Maç başladı.
Dk. 48: Kocaelispor’da Burak Süleyman serbest vuruştan topu kaleye gönderdi. Utku Yuvakuran, soluna uzanarak topu kontrol etti.
GOL!
Dk. 57: Beşiktaş skoru 3-1'e getirdi. Boyd'un pasında Muhayer golü atıyor.
GOL!
Dk. 66: Beşiktaş skoru 4-1'e getirdi. Muhayer'in pasında Umut Nayir topu ağlara gönderdi.
GOL!
Dk. 80: Beşiktaş skoru 5-1'e getirdi. Ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Umut Nayir, topu Can Emre nin üzerinden ağlara bıraktı.
GOL!
Dk. 83: Beşiktaş skoru 6-1'e getirdi. Golün sahibi Oğuzhan Akgün... Boyd sağdan ortaladı uzak kale direği yakınlarında Oğuzhan topu boş kaleye gönderdi.
GOL!
Dk. 86: 7-1 oldu. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Oğuzhan Akgün'ün kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.
Dk. 90: Maç sona erdi.
KADROLAR:
BEŞİKTAŞ:
Karius (Utku Yuvakuran)
Gökhan Gönül
Vida
Roco
Caner Erkin
Oğuzhan Özyakup
Dorukhan Toköz
Adem Ljajic
Quaresma
Lens
Güven Yalçın
YEDEKLER:
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Kerem Kalafat
Alpay Çelebi
Isimat Mirin
Ahmet Gülay
Erdem Seçgin
Muhayer Oktay
Necip Uysal
Tyler Boyd
Oğuzhan Akgün
Umut Nayir
Erdoğan Kaya
İlkay İşler
Kartal Kayra Yılmaz
KOCAELİSPOR İLK 11
Volkan Mert Korkmaz
Onur Öztonga
Murat Soner Başak
Kemalcan Aydemir
Kadir Öge
Mesut Özdemir
Mert Yavuz
Hamza Mutlu
Sefa Narin
Burak Süleyman
Gökdeniz Bayraktar
YEDEKLER:
Can Emre
Doğukan Kaya
Berk Karadağ
Kerem Yıldırım
Rıza Altıntaş
Yıldıray Berber
Melih Süleyman
Mervan Yiğit
Doğan Gürbüz
Bedirhan Akar
Celil Çelik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz