Edinilen bilgilere göre, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 SM 0487 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçmaya çalışan şahısları yakalamak için kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şahıslar D-130 karayoluna ters yönden girerek kaçmaya çalıştı. 4 Temmuz Mahallesi’nde bir sokağa giren şahıslar, otomobili bırakarak kayıplara karıştı. Otomobili bulan ekipler, ormanlık alana kaçtığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün 16:13 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:18 TSİ
Polisten kaçan şahıslar otomobili terk edip kayıplara karıştı
Karamürsel'de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz