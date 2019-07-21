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Polisten kaçan şahıslar otomobili terk edip kayıplara karıştı

Karamürsel'de polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan bir otomobildeki şahıslar, aracı terk ederek kayıplara karıştı.
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Edinilen bilgilere göre, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 34 SM 0487 plakalı otomobil içerisinde bulunan sürücü ve beraberindeki 2 kişi kaçmaya başladı. Polis ekipleri otomobille kaçmaya çalışan şahısları yakalamak için kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında şahıslar D-130 karayoluna ters yönden girerek kaçmaya çalıştı. 4 Temmuz Mahallesi’nde bir sokağa giren şahıslar, otomobili bırakarak kayıplara karıştı. Otomobili bulan ekipler, ormanlık alana kaçtığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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