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Mahkum yakınları "af" istedi

Mahkum yakınları, yargısal düzenlemelerin yasalaşmasını ve başta MHP olmak üzere diğer siyasi partilerin de desteğiyle ceza indiriminin kanunlaşmasını istedi.
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Mahkum yakınları, yargı reformu içeriği ve MHP’nin şartlı ceza indirimi ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.  Mahkum yakınları, Sabri Yalım Parkı’nda gerçekleştirilen açıklamada yargısal düzenlemelerin yasalaşmasını ve başta MHP olmak üzere diğer siyasi partilerin de desteğiyle ceza indiriminin kanunlaşmasını istedi. Saygı duruşu ve İstikal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açıklamada mahkum yakınları adına Deniz Aytan söz aldı.

EN ÖNEMLİ SORUN ADALETTİR

Mahkum yakınları adına basın açıklamasını Deniz Aytan, “FETÖ terör örgütüne mensup hâkim, savcı, polis ve diğer adli ve yargı personellerin hukuksuz işlemleri nedeniyle birçok mağduriyet yaşanmıştır. Hapishaneler dolmuş taşmış, sicil alan vatandaş sayısı büyük çoğunluğa ulaşmıştır. TCK’nın her maddesinde mağdur yaratmıştır. Toplumun en önemli sorunu adalet olmuştur. Yurttaşların haklarını korumayan yargı adaletsizliğin sembolü haline gelmiştir" dedi.

MHP SÖZÜNÜ TUTMALIDIR

Aytan, “MHP’nin 1 yıl öncesinde dillendirdiği ve 24 Eylül’de TBMM başkanlığına sunduğu 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun kamuoyunda büyük beklenti oluşturmuştur. Halen mecliste yasalaşmamıştır. Yargı paketiyle birlikte kamuoyuna ve mahkûmlara verilen bu sözde tutulmalıdır. Yargılama, ceza indirimi, tutukluluk, infaz, denetimli serbestlik gibi konuların uzun süreye yayılması mahkum ve mahkum yakınlarını umut girdabında bırakarak işkenceye dönüşmüştür” dedi.

CEZA İNDİRİMİ KANUNLAŞSIN

İçeride ciddi hastalıkları bulunanların, bebeklerin, öğrencilerin, düşünce suçlularının ve kader mahkûmlarının sayısı düzenlemelerin elzemine işarettir diyen Aytan, “Herkes hata yapabilir. Yaptıkları hatalara karşı siyasiler toplumdan af dilemiştir. Kader mahkumlarının seslerine de kulak verin. Kader mahkumları ile ilgili yargısal düzenlemelerin yasalaşmasını ve başta MHP olmak üzere diğer partilerin de destek vereceklerini açıkladığı ceza indiriminin kanunlaşmasını istemekteyiz” diye konuştu. Selin BECER

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