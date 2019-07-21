Merih Demiral’ın Juve’de ilk maçı

İtalyan futbol devi Juventus, Singapur’da devam eden Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında İngiltere ekibi, son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Tottenham ile karşılaştı. Maçtan 90+4'te yediği gol ile 3-2 mağlup ayrılan Juventus takımında milli yıldızımız, Karamürsel doğumlu ve futbol yaşamına Karamürsel’de başlayan Merih Demiral, 46. dakikada Daniele Rugani’nin yerini oyuna girdi. Demiral, 2. yarının sona kadar sahada kaldı.