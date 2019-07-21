İtalyan futbol devi Juventus, Singapur’da devam eden Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında İngiltere ekibi, son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Tottenham ile karşılaştı. Maçtan 90+4'te yediği gol ile 3-2 mağlup ayrılan Juventus takımında milli yıldızımız, Karamürsel doğumlu ve futbol yaşamına Karamürsel’de başlayan Merih Demiral, 46. dakikada Daniele Rugani’nin yerini oyuna girdi. Demiral, 2. yarının sona kadar sahada kaldı.
Bugün 16:49 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:02 TSİ
Merih Demiral’ın Juve’de ilk maçı
İtalyan futbol devi Juventus, Singapur’da devam eden Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında İngiltere ekibi, son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Tottenham ile karşılaştı..
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz