Pompada indirim!

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Benzinin ardından motorine yapılacak indirim de belli oldu. Motorine bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İndirim yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tutarı akşam saatlerinde belli olacak.