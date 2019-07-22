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1,5 yaşındaki çocuk para yuttu

Körfez Kuzey Mahallesi Erişir Sokak üzerinde ikamet eden Selda-Tuğrul Gökçesin çiftinin 1,5 yaşındaki Buğra isimli oğulları elinde oynadığı madeni parayı ağzına alarak yuttu.
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Körfez Kuzey Mahallesi Erişir Sokak üzerinde ikamet eden Selda-Tuğrul Gökçesin çiftinin 1,5 yaşındaki Buğra isimli oğulları elinde oynadığı madeni parayı ağzına alarak yuttu. Durumu fark eden ailesi çocuğu Körfez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Madeni parayı yutan çocuk buradan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkikler ve çekilen film sonucu metal paranın yemek borusuna takılmadığı, mideye indiği tespit edildi. Doktorlar aileye, “Üç gün içinde eğer çocuk tuvalet yolu ile atmaz ise tekrar hastaneye müracaat edin” diyerek çocuğu evine gönderdi.

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