Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, dün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kalbinden operasyon geçireceği belirtildi.
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Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı
Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz