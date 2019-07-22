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Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı

Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı.
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Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, hastaneye kaldırıldı. Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan Liman İş Genel Başkan Yardımcısı Yener Aykurt, dün geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aykurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kalbinden operasyon geçireceği belirtildi.

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