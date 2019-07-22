Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini yürüttüğü Akçaray’ın geçiş güzergâhına park eden araçlar seferleri aksatıyor ve seyahat eden yolcuları mağdur ediyor. Gün içerisinde gerek malzeme indirmek için gerekse şahsi işlerini yapmak için rayların üzerine park eden araçlara, Akçaray Kontrol Merkezi’nde bulunan mobese kameraları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.



YANLIŞ PARK SEFERLERİ ENGELLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın mağdur olmaması için yollardaki denetimleri her daim sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleriyle iş birliği halinde tramvayların seferlerini engelleyen ve araç içerisindeki yolcularında vaktini çalan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

NÖBETÇİ EKİPLER

Öte yandan Tramvay seferlerinin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi Zabıtası gün içerisinde belirli bölgelerde nöbetçi ekip bulunduruyor. Böylece tramvay geçişlerini engelleyen bölgelere park eden araçlara anlık müdahale ederek Yedi Emin Otoparkı’na araçları çekiyor.

VATANDAŞLAR DA YANLIŞ PARKA TEPKİLİ

Rayların üzerine gelişigüzel park eden araçlar yüzünden dakikalarca tramvayın içerisinde kalan vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız. Bir kişinin yanlış park etmesinden ötürü seferler durma noktasına geliyor ve tramvayın içerisinde bulunan yolcuların da tümü mağdur oluyor. Dakikalarca beklendikten sonra gelen hatalı park sürücüsüne tramvay içerisinde bulunan yolcular tepki gösterirken Büyükşehir Zabıta Ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından hatalı park yapan sürücüye cezai işlem uygulanıyor.

180 KAMERA İLE 7/24 KONTROL EDİLİYOR

UlaşımPark’a ait kontrol merkezinden istasyon ve tramvay yolu, 7 gün 24 saat kontrol ediliyor. Tramvay hattı görevli personeller, 180 kamera ve 12 ekran tarafından raylarda yaşanılan sorunlara anlık kontrol sağlıyor. Hat ve istasyon güvenliğini de sağlamak amacı ile günün 24 saati çalışan kontrol merkezi, vatandaşların Akçaray ile güvenle seyahat etmesini sağlıyor.