Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:48 TSİ- Gündem G: Bugün 11:47 TSİ

Tramvay seferini engelleyenlere ceza

Kocaeli’nde Akçaray tramvay yoluna park eden ve seferleri engelleyen araçlara cezai işlem uygulanıyor.
mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesini yürüttüğü Akçaray’ın geçiş güzergâhına park eden araçlar seferleri aksatıyor ve seyahat eden yolcuları mağdur ediyor. Gün içerisinde gerek malzeme indirmek için gerekse şahsi işlerini yapmak için rayların üzerine park eden araçlara, Akçaray Kontrol Merkezi’nde bulunan mobese kameraları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

YANLIŞ PARK SEFERLERİ ENGELLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın mağdur olmaması için yollardaki denetimleri her daim sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleriyle iş birliği halinde tramvayların seferlerini engelleyen ve araç içerisindeki yolcularında vaktini çalan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

NÖBETÇİ EKİPLER

Öte yandan Tramvay seferlerinin aksamaması için Büyükşehir Belediyesi Zabıtası gün içerisinde belirli bölgelerde nöbetçi ekip bulunduruyor. Böylece tramvay geçişlerini engelleyen bölgelere park eden araçlara anlık müdahale ederek Yedi Emin Otoparkı’na araçları çekiyor.

VATANDAŞLAR DA YANLIŞ PARKA TEPKİLİ

Rayların üzerine gelişigüzel park eden araçlar yüzünden dakikalarca tramvayın içerisinde kalan vatandaşlar bu durumdan oldukça rahatsız. Bir kişinin yanlış park etmesinden ötürü seferler durma noktasına geliyor ve tramvayın içerisinde bulunan yolcuların da tümü mağdur oluyor. Dakikalarca beklendikten sonra gelen hatalı park sürücüsüne tramvay içerisinde bulunan yolcular tepki gösterirken Büyükşehir Zabıta Ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından hatalı park yapan sürücüye cezai işlem uygulanıyor.

180 KAMERA İLE 7/24 KONTROL EDİLİYOR

UlaşımPark’a ait kontrol merkezinden istasyon ve tramvay yolu, 7 gün 24 saat kontrol ediliyor. Tramvay hattı görevli personeller, 180 kamera ve 12 ekran tarafından raylarda yaşanılan sorunlara anlık kontrol sağlıyor. Hat ve istasyon güvenliğini de sağlamak amacı ile günün 24 saati çalışan kontrol merkezi, vatandaşların Akçaray ile güvenle seyahat etmesini sağlıyor.

Bugün 09:48 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı mask
Kuruçeşme tramvay hattında yeni menfezin inşasına başlandı
Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi mask
Kocaeli’deki kadın cinayetinin 2 şüphelisi adliyeye sevk edildi
Medine’nin yaşaması için kök hücre umudu mask
Medine’nin yaşaması için kök hücre umudu
Halâ ders çıkarmadık mask
Halâ ders çıkarmadık
Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti amcasını vurdu mask
Husumetlisine pompalı tüfekle ateş etti amcasını vurdu
9 yaşındaki Suriyeli, kardeşi ile aynı kaderi yaşadı mask
9 yaşındaki Suriyeli, kardeşi ile aynı kaderi yaşadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Derince’ye diş hastanesi yapılacak mask
Derince’ye diş hastanesi yapılacak

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL