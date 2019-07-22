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BİLNET’ten YKS’de müthiş başarı: İlk yılında Kocaeli birincisi çıkardı

BİLNET Kocaeli, ilk yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) hedeflerinin de üzerine çıkarak Kocaeli 1’inciliği elde etti.
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İzmit Tepeköy Mahallesi Egemenlik Caddesi’nde bu yıl faaliyete geçen BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesinde üst üste başarılar gelmeye devam ediyor. Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puanlı 1 Türkiye 1.si bulunan ve %98 kitlesel başarıya imza atan BİLNET Kocaeli, YKS’de de hedeflerin üzerine çıkarak Kocaeli 1.liği elde etti. Bilnet Kocaeli Fen Lisesi öğrencisi Hacer Ulaş, Sözel Alanda Kocaeli 1.si oldu. Türkiye genelinde ise 153. sırayı elde etti.

İLK YILINDA TÜRKİYE SIRALAMASINA GİRDİ

İlk yılında müthiş bir başarı grafiği yakalayan BİLNET Kocaeli, YKS Türkiye sıralamasında ayrıca ilk 500’de 6, ilk 1000’de 8, ilk 2 binde 12, ilk 5 binde 14 ve ilk 10 binde 36 öğrencisiyle yer alarak ilimizi de gururlandırdı. LGS’den sonra YKS’de yakaladıkları bu başarıyla büyük mutluluk yaşadıklarını belirten BİLNET Okulları Kocaeli Yerleşkesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz, “Bu yıl yola çıkarken bir hedefimiz vardı. Bunların hepsini başarmış olmaktan çok mutluyuz” dedi.

Korkmaz, şöyle devam etti:

KORKMAZ ÇOK MUTLU

“Eğitim alanındaki 17 yıllık deneyimin ardından BİLNET Okulları ile işbirliği kurarken tek amacımız bu şehrin çocuklarının farklı illere gitmek zorunda kalmasını önlemekti. İyi ve kaliteli bir eğitimi doğup, büyüdükleri kentte de ulaşabilmelerini sağlamaktı. Amacımız yalnızca akademik alanda değil, spor ve sanat alanında da onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktı. Bu anlamda dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Öğrencilerimiz hiçbir sanatsal amtiviteden geri kalmadı. Hatta Prof.Dr.İlber Ortaylı başta olmak üzere bilim, sanat ve tarih alanlarında çok ünlü isimlerle eğitim gördükleri okullarında bir araya geldi.”

“SORUMLULUK DAHA DA ARTTI”

“Gezi ve deneyler yaptı. Okul sporlarında müsabakalara katıldı. Bütün bunların yanında ek bir kurs ve özel derse gereksinim duymadan hem LGS’de hem de YKS’de müthiş başarılara imza attı. Hepsiyle onur duyuyoruz. Bu başarıda yalnıza alanlarında uzman, öğrenci odaklı idareci ve öğretmenlerimizin değil, velilerimizin de katkısı bulunduğunu biliyoruz. İlk yılımızda bize bu sevinci yaşatan başta öğrencilerimiz olmak üzere, herkese teşekkür ediyorum. Bu başarılar sorumluluğumuzu daha da artırdı. Artık çıtayı daha yukarı çekmek için çalışacağız. Gelecek yıl daha iyisini yapmak için hep birlikte mücadele edeceğiz”

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