Yüzbaşılar ve Ulaşlı birbirine kenetlendi

Kentimizin yeni kulüplerinden Tarık Durmuş önderliğindeki Yüzbaşılarspor Kulübü alt yapısı ile kentimizin en eski teknik adamlarından Naci Yavuz yönetimindeki Ulaşlıspor dostluk maçı yaptı. Tarık Durmuş “Çocuklarımızın gelişimini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için, bu hafta da Ulaşlıspor ile hazırlık maçı yaptık. Bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı Naci Yavuz hocama ve Recep Çağlı kardeşime teşekkür ederiz” dedi.