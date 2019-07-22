Kentimizin yeni kulüplerinden Tarık Durmuş önderliğindeki Yüzbaşılarspor Kulübü alt yapısı ile kentimizin en eski teknik adamlarından Naci Yavuz yönetimindeki Ulaşlıspor dostluk maçı yaptı. Tarık Durmuş “Çocuklarımızın gelişimini sağlamak ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için, bu hafta da Ulaşlıspor ile hazırlık maçı yaptık. Bizlere göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı Naci Yavuz hocama ve Recep Çağlı kardeşime teşekkür ederiz” dedi.
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Yüzbaşılar ve Ulaşlı birbirine kenetlendi
Kentimizin yeni kulüplerinden Tarık Durmuş önderliğindeki Yüzbaşılarspor Kulübü alt yapısı ile kentimizin en eski teknik adamlarından Naci Yavuz yönetimindeki Ulaşlıspor dostluk maçı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz