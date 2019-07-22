Kefken Kovanağzı’nda ‘GÜNEŞ’ yeniden doğdu

Kocaeli Güneşspor U 16 ve U 15 futbol takımı, yeni sezon kamp çalışmalarını yapmak için Kandıra Kovanağzı’ndaki Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Kampı’nda üs kurdu. Burada hem çalışma hem de dinlenme ve tatil ortamı bulan gençler, yazın tadını çıkarıyor. Kocaeli Güneşspor, yeni sezon öncesi bir arada olmanın heyecanını yaşarken, bol bol sosyal etkinlikte de bulunacak. Karadeniz’in tadını çıkaran çocuklar gibi teknik heyet ve yönetim de stres ortamından uzak kalma fırsatı buluyor.