Kocaeli Güneşspor U 16 ve U 15 futbol takımı, yeni sezon kamp çalışmalarını yapmak için Kandıra Kovanağzı’ndaki Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Kampı’nda üs kurdu. Burada hem çalışma hem de dinlenme ve tatil ortamı bulan gençler, yazın tadını çıkarıyor. Kocaeli Güneşspor, yeni sezon öncesi bir arada olmanın heyecanını yaşarken, bol bol sosyal etkinlikte de bulunacak. Karadeniz’in tadını çıkaran çocuklar gibi teknik heyet ve yönetim de stres ortamından uzak kalma fırsatı buluyor.
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Kefken Kovanağzı’nda ‘GÜNEŞ’ yeniden doğdu
Kentimizin en eski kamp ve tatil merkezlerinden biri olan Kefken Kovanağazı, artık sporcuları da ağırlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz