Judo Ümit Milli takım TOHM Yaz Festivali’ne katılacak

21-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenmekte olan Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde (EYOF) Judo Ümit Milli takımımızda, İlimiz TOHM sporcuları da yer alıyor. 26 Temmuz Cuma günü Tatami’ye çıkacak sporcularımız hayli iddialı. Uluslar arası birçok dereceleri bulunan sporcularımız, favori olarak ön plana çıkıyor. 27 Temmuz Pazar günü ise Karma Takımlar müsabakası olacak.
İŞTE MİLLİ KOCAELİLİ MİLLİ SPORCULARIMIZ:
Müberra Güneş 40 Kg
Merve Azak 44 Kg
Sıla Ersin 48 Kg
Ali Demirel 60 Kg
Münir Ertuğ +90 Kg
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz