Karatecilerimiz şehitler diyarında bol dua okudu

Çanakkale'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslar Arası Karate Şampiyonası’na katılan Muhammed Emin ve Fatma Zehra, Çanakkale Şehitliği’ni de gezerek ecdadımız için bol dua etti. Sporcularımız “Tüm şehitlerimize dualarımızı ettik. Yüce Rabbimiz, tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.