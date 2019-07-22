Çanakkale'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslar Arası Karate Şampiyonası’na katılan Muhammed Emin ve Fatma Zehra, Çanakkale Şehitliği’ni de gezerek ecdadımız için bol dua etti. Sporcularımız “Tüm şehitlerimize dualarımızı ettik. Yüce Rabbimiz, tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi.
Bugün 10:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:15 TSİ
Karatecilerimiz şehitler diyarında bol dua okudu
Çanakkale'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anma Uluslar Arası Karate Şampiyonası’na katılan Muhammed Emin ve Fatma Zehra, Çanakkale Şehitliği’ni de gezerek ecdadımız için bol dua etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz