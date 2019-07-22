Kartepe Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Geleneksel Okçuluk dersleri, Sarımeşe’de bulunan Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda devam ediyor. Haftanın 5 gün çalışmalarını sürdüren okçulara, Kartepe Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Arutan da yakın ilgi gösteriyor ve destek veriyor.
Bugün 10:14 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:15 TSİ
Okçular yaz-kış demeden çalışıyor
Kartepe Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Geleneksel Okçuluk dersleri, Sarımeşe’de bulunan Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz