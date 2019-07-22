Okçular yaz-kış demeden çalışıyor

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Kartepe Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları Geleneksel Okçuluk dersleri, Sarımeşe’de bulunan Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda devam ediyor. Haftanın 5 gün çalışmalarını sürdüren okçulara, Kartepe Gençlik Spor İlçe Müdürü Erol Arutan da yakın ilgi gösteriyor ve destek veriyor.