Bekirdere Spor Kulübü Kaptanı ve Başkanı Sabri Yıldız, kendilerine sponsor olan Mustafa Efe’yi makamında ziyaret etti. Sabri Yıldız “Kulübümüzün sponsorlarından BKSM Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Efe’ye ziyarette bulunarak sohbet etme imkânı bulduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. Efe de desteklerinin devam edeceği sözünü verdi ve başarılar diledi.
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“Minnettarız Mustafa Efe”
Bekirdere Spor Kulübü Kaptanı ve Başkanı Sabri Yıldız, kendilerine sponsor olan Mustafa Efe’yi makamında ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz