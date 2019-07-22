“Minnettarız Mustafa Efe”

Bekirdere Spor Kulübü Kaptanı ve Başkanı Sabri Yıldız, kendilerine sponsor olan Mustafa Efe’yi makamında ziyaret etti. Sabri Yıldız “Kulübümüzün sponsorlarından BKSM Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Efe’ye ziyarette bulunarak sohbet etme imkânı bulduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi. Efe de desteklerinin devam edeceği sözünü verdi ve başarılar diledi.