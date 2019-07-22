Şirinköylüler de Aydın’ı tebrik etti

Gölcük Şirinköy Spor Kulübü Başkanı Vedat Karabulut, kulüp koordinatörü Metin Peken, kulüp antrenörü Nurettin Battal ve yönetim kurulu üyeleri Barış İşeri ve İbrahim Yakacak, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı ziyaret etti ve başarı dileklerini iletip ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.