Gölcük Şirinköy Spor Kulübü Başkanı Vedat Karabulut, kulüp koordinatörü Metin Peken, kulüp antrenörü Nurettin Battal ve yönetim kurulu üyeleri Barış İşeri ve İbrahim Yakacak, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı ziyaret etti ve başarı dileklerini iletip ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.
Bugün 10:15 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:17 TSİ
Şirinköylüler de Aydın’ı tebrik etti
Gölcük Şirinköy Spor Kulübü Başkanı Vedat Karabulut, kulüp koordinatörü Metin Peken, kulüp antrenörü Nurettin Battal ve yönetim kurulu üyeleri Barış İşeri ve İbrahim Yakacak, KASKF Genel Başkanı Murat Aydın'ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz