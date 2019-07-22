BAL gibi bir golcü

Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de transferin en hareketi takımları arasında yer alan Gebzespor, boş durmuyor. Kadrosunu sil baştan yenilediği için neredeyse her gün bir transfer yapan Menekşe’nin son aldığı oyuncu Emrah Şenol oldu. Son iki sezondur Kepez’de oynayan, geride bıraktığımız sezonda rakip ağlara 18 gol bırakan 26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Gebzespor forması giyecek.