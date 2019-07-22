Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de transferin en hareketi takımları arasında yer alan Gebzespor, boş durmuyor. Kadrosunu sil baştan yenilediği için neredeyse her gün bir transfer yapan Menekşe’nin son aldığı oyuncu Emrah Şenol oldu. Son iki sezondur Kepez’de oynayan, geride bıraktığımız sezonda rakip ağlara 18 gol bırakan 26 yaşındaki forvet, yeni sezonda Gebzespor forması giyecek.
Bugün 10:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:32 TSİ
BAL gibi bir golcü
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de transferin en hareketi takımları arasında yer alan Gebzespor, boş durmuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz