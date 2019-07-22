3. Lig 3. Grubun iddialı ekiplerinden biri olmak isteyen Darıca Gençlerbirliği, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-Yeşilliler son olarak Hollanda’nın ASWH takımında oynayan gurbetçi futbolcu Nebi Tiryakioğlu’nu kadrosuna kattı. Başkan Arif Gülen’in de katıldığı imza töreninde konuşan gurbetçi futbolcu, sarı-yeşilli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtti.
Bugün 10:31 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:33 TSİ
Darıca Hollandalı gurbetçiyi kaptı
3. Lig 3. Grubun iddialı ekiplerinden biri olmak isteyen Darıca Gençlerbirliği, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz