Darıca Hollandalı gurbetçiyi kaptı

3. Lig 3. Grubun iddialı ekiplerinden biri olmak isteyen Darıca Gençlerbirliği, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-Yeşilliler son olarak Hollanda’nın ASWH takımında oynayan gurbetçi futbolcu Nebi Tiryakioğlu’nu kadrosuna kattı. Başkan Arif Gülen’in de katıldığı imza töreninde konuşan gurbetçi futbolcu, sarı-yeşilli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu belirtti.