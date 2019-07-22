Menekşe, seçme yapacak

Hüseyin Deniz başkanlığındaki yeni bir yapılanmaya giden Gebzespor, kendine güvenen gençlere kucak açtı. Buna göre Mor-Menekşeler, yeni yetenekleri takıma kazandırmak adına futbolcu seçmeleri düzenleyecek. 1992 ve daha küçük doğumlu oyuncuların katılabileceği seçmeler, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Metin Oktay Stadı’nda gerçekleşecek. Mor-Beyazlı teknik heyet, seçmelere katılmak isteyen gençlerin 0535 419 45 45 veya 0532 284 95 26 numaralı telefonlara isimlerini, doğum tarihlerini ve mevkilerini mesaj yoluyla ulaştırmasını istedi.