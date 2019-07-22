Hüseyin Deniz başkanlığındaki yeni bir yapılanmaya giden Gebzespor, kendine güvenen gençlere kucak açtı. Buna göre Mor-Menekşeler, yeni yetenekleri takıma kazandırmak adına futbolcu seçmeleri düzenleyecek. 1992 ve daha küçük doğumlu oyuncuların katılabileceği seçmeler, 27-29 Temmuz tarihleri arasında Metin Oktay Stadı’nda gerçekleşecek. Mor-Beyazlı teknik heyet, seçmelere katılmak isteyen gençlerin 0535 419 45 45 veya 0532 284 95 26 numaralı telefonlara isimlerini, doğum tarihlerini ve mevkilerini mesaj yoluyla ulaştırmasını istedi.
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Menekşe, seçme yapacak
Hüseyin Deniz başkanlığındaki yeni bir yapılanmaya giden Gebzespor, kendine güvenen gençlere kucak açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz