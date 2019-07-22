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Hamile kadına saldıran baklava firması sahiplerinin dükkanlarının tabelaları indiriliyor

İstanbul'da hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.
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İstanbul'un Pendik ilçesinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

SEYİDOĞLU BAKLAVALARI DAVA AÇMIŞTI

Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi. Kararın ardından Seydioğlu Baklava'ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Gelen tepkiler üzerine şüpheliler tutuklanmıştı.Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti. Seyidoğlu firması, Seydioğlu Baklava'dan marka değerlerine zarar verdiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Seyidoğlu Baklavaları, geçen yılın Şubat ayında şirket isminin benzerini kullanarak şirketin markasına tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu Seydioğlu Baklavaları için yeniden mahkemeye başvurmuştu. İHA

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