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Gebze, Düzce yolcusu

1 Ağustos’ta topbaşı yapacak olan BAL ekibimiz Gebzespor, kamp yeri arayışlarında Fenerbahçe’ye ait olan Topuk Yaylası’nı gündemine aldı.
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1 Ağustos’ta topbaşı yapacak olan BAL ekibimiz Gebzespor, kamp yeri arayışlarında Fenerbahçe’ye ait olan Topuk Yaylası’nı gündemine aldı. Bolu ve civarında sezon başı hazırlık kampını gerçekleştirecek olan Gebzespor’da teknik direktör Tuncay Soyak, Bolu’daki kamp yerlerini inceleyerek fikir sahibi oldu. Düzce’de bulunan Topuk Yaylası’nı da gezen ve hayran kalan Soyak, şartların oluşması halinde burada kamplarını yapabileceklerini söyledi. Gebzespor'un kampı Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak.

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