Gebzespor’un 10 numara pozisyonuna transfer ettiği Hakan Soylu, mor-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılan oyuncu, kulüp tesislerinde attığı imza ile resmen Gebzesporlu oldu.
Bugün 10:52 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:54 TSİ
Karşınızda Hakan Soylu
Gebzespor’un 10 numara pozisyonuna transfer ettiği Hakan Soylu, mor-beyazlı formayı sırtına geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz