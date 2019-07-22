Karşınızda Hakan Soylu

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Gebzespor’un 10 numara pozisyonuna transfer ettiği Hakan Soylu, mor-beyazlı formayı sırtına geçirdi. Geçtiğimiz günlerde anlaşmaya varılan oyuncu, kulüp tesislerinde attığı imza ile resmen Gebzesporlu oldu.