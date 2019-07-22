Gebze’nin tanınmış esnaflarından, Gebzespor’un eski kaptanı Ali Dülker, annesi Fethane Dülker’i kaybetti. Dilovası’na bağlı Köseler Mahallesi’nde yaşayan Fethane Dülker’in (76) ani rahatsızlık sonucu vefat etmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merhumenin cenazesi Köseler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Ali Dülker'i bu acılı gününde Gebze esnafı ve spor camiası yalnız bırakmadı.
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Kaptan Ali, annesini kaybetti
Gebze’nin tanınmış esnaflarından, Gebzespor’un eski kaptanı Ali Dülker, annesi Fethane Dülker’i kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz