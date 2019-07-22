Kaptan Ali, annesini kaybetti

Gebze’nin tanınmış esnaflarından, Gebzespor’un eski kaptanı Ali Dülker, annesi Fethane Dülker’i kaybetti. Dilovası’na bağlı Köseler Mahallesi’nde yaşayan Fethane Dülker’in (76) ani rahatsızlık sonucu vefat etmesi, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Merhumenin cenazesi Köseler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Ali Dülker'i bu acılı gününde Gebze esnafı ve spor camiası yalnız bırakmadı.