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Kocaeli'de 172 firma eleman alacak

Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı.
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Kocaeli İş Kurumu (İŞKUR) İzmit, Derince, Körfez, Kandıra ve Kartepe ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların açık iş pozisyonlarını yayınladı. Buna göre bölgede faaliyet gösteren 172 firma çeşitli iş pozisyonlarında eleman arıyor. İş ilanlarının detaylı görünümünü aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
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Bugün 11:13 TSİ - Ekonomi

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