Jorik Hendrickx moderatörlüğünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Artistik Buz Pateni Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, Kocaeli Buz Sporları Salonu pistinde düzenlenen ikinci gün eğitimiyle sona erdi. Antrenörler yeni gelişmeleri ve önemli bilgileri dikkatle takip ederken, bol bol not aldı.
Bugün 11:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Buz eğitimi sona erdi
Jorik Hendrickx moderatörlüğünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Artistik Buz Pateni Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, Kocaeli Buz Sporları Salonu pistinde düzenlenen ikinci gün eğitimiyle sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz