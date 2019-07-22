Buz eğitimi sona erdi

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Jorik Hendrickx moderatörlüğünde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Artistik Buz Pateni Antrenör Eğitim ve Gelişim Semineri, Kocaeli Buz Sporları Salonu pistinde düzenlenen ikinci gün eğitimiyle sona erdi. Antrenörler yeni gelişmeleri ve önemli bilgileri dikkatle takip ederken, bol bol not aldı.